YeniAlanya: российские туристы в Турции испытывают сложности из-за прекращения приема карт «Мир»

Российские туристы в турецкой Аланье испытывают трудности из-за прекращения использования платежной системы «Мир». Россияне вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами. Об этом сообщает YeniAlanya со ссылкой на главу палаты отельеров Аланьи Гусейна Дегирменчи, передают «РИА Новости».

«Банки отказались от использования системы «Мир», поскольку опасаются санкций. Из-за этого иностранные граждане, которые проживают в Аланье, отправились к почтовым отделениям в поисках наличных денег. Это привело к длинным очередям. Сейчас россияне постоянно обращаются к родным, чтобы те сделали денежный перевод», — сказал Дегирменчи.

По его словам, используя карту «Мир», турецкие торговцы могли легче работать.

«Теперь торговцам неизбежно приходится ждать своих денег», — считает Дегирменчи.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 19 сентября два крупнейших частных банка Турции İş Bankası и DenizBank перестали принимать карты «Мир». В İş Bankası перестали обслуживать карты с 16-го числа текущего месяца. Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Вслед за ними использование карт «Мир» прекратили государственные банки — Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.