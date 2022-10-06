Аналитик рекомендовал россиянам снижать долю валюты в сбережениях

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что из-за западных санкций сбережения в долларах и евро становятся все более рискованными.

«Доллар и евро, действительно, стали рискованными вложениями. И дело здесь не в мерах России по валютному регулированию, а в тех шагах, которые могут предпринять недружественные страны. Ведь именно они накладывают ограничения, замораживают активы», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что можно хранить валюту на депозитах, и в крайнем случае средства вернутся рублями по курсу.

Кроме того, по словам Исакова, можно обратить внимание и на альтернативные валюты. В частности, интересен юань своей ликвидностью.

«В России привычка сберегать в валюте сформировалась за годы ослабления рубля. В новой реальности нельзя сказать, что нас ждет его ослабление, поэтому при прочих равных условиях я бы рекомендовал <…> снижать долю валюты в своих сбережениях», — резюмировал аналитик.

Ранее независимый финансовый аналитик Андрей Верников сообщил, что на создание валюты, которая может заменить доллар, уйдут десятилетия.