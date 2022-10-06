Замминистра нефти Ирана Асадзаде: Запад сам пострадал от санкций против России и Ирана

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Lucy Nicholson/Reuters

Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что западные страны, введя санкции против Тегерана и Москвы, сами пострадали от этого и столкнулись с энергетическим кризисом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мир нуждается в газе и нефти. Хорошо было бы относиться к этой теме внимательно, занимать прозрачную позицию. Санкции против Ирана и России не идут на пользу Западу, который пострадает от этого. Сегодня в Европе наблюдается газовый кризис, есть проблемы — то же касается и нефти», — сказал он.

В конце сентября эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в материале для Forbes заявлял, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России. Он назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики».

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников сообщал, что Европа самостоятельно впадает в глубокий экономический кризис, который создала своими санкциями против России.

28 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы.

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