Экономист Васильев: укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран

ФРС Соединенных Штатов взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики. Как объяснил в разговоре с «Прайм» экономист Совкомбанка Михаил Васильев, это способно вызвать «рост цен на все подряд».

По его оценке, это грозит серьезными экономическими трудностями странам и компаниям.

«Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США», — считает Васильев.

Крепкий доллар, по оценке эксперта, раздувает инфляцию. Это происходит прежде всего в странах — импортерах энергоносителей и продовольствия. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют.

Рост ставки ФРС приводит к общему повышению ставок по кредитам и облигациям, что делает дороже обслуживание займов. Это негативно сказывается на странах с большим долларовым долгом, например, на Турции.

Если наложить все это на надвигающуюся рецессию в мировой экономике, риск дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целый стран в ближайший год будет расти, полагает специалист.

Ранее аналитик Андрей Верников спрогнозировал срок появления альтернативной доллару валюты.