«Ъ» сообщил, что Россия создала запасы шин для автомобилей на девять месяцев

К сентябрю 2022 года запасы шин в России составили 80 млн штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Зимних из них 33 млн штук, что на 43% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора национальной системы маркировки «Честный знак». По его прогнозам, запасов шин в России хватит на девять месяцев.

«Из общего объема запасов 65% были произведены в России, остальное — импорт. Основными поставщики зимних шин в РФ — Китай, Гонконг, Южная Корея, Турция и Узбекистан», — отмечается в статье.

По информации издания, средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5%, до 6,8 тыс. руб.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», шинный концерн Michelin до конца 2022 года уйдет из России. Контроль над административными, торговыми и производственными операциями в стране планируется передать местному менеджменту. Но для массы автомобилистов уход Michelin – не такая проблема, поскольку шинный концерн преимущественно занимал нишу дорогих покрышек, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Впрочем, по его словам, для некоторых покупателей уход концерна будет чувствительным, указал он.