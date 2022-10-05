Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС комплекс мер для снижения цен на газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран ЕС письмо, в котором предложила обсудить возможный комплекс для смягчения роста цен на газ. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ключевыми поставщиками для Европы являются прежде всего Норвегия и США. Эти страны могут экспортировать в регион газ и сжиженное топливо (СПГ). Однако европейским странам не стоит искусственно поднимать биржевые цены вверх, конкурируя между собой за поставки.

«Мы должны избегать ситуаций, когда государства-члены ЕС конкурируют друг с другом и толкают цены вверх», — заключила она.

Еще одной мерой должна стать разработка механизма дополнительного ценового индекса ЕС, который бы «позволил лучше отразить реальность и обеспечить более эффективное функционирование рынка, способствующее снижению цен».

«В ожидании введения такого дополнительного ценового индекса, мы должны рассмотреть вопрос об ограничении цены в отношении действующего индекса цен на газ (TTF)», — пояснила фон дер Ляйен.

5 октября агентство Reuters сообщило о решении властей Франции отключить горячую воду в туалетах общественных зданий и снизить температуру воды в общественных бассейнах при муниципалитетах на 1°С. Это планируется сделать в рамках плана по экономии энергопотребления на фоне усиления кризиса с поставками топлива.