Белый дом обвинил ОПЕК+ в солидарности с Россией

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Global Look Press

Решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки демонстрирует, что организация солидарна с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой приводит ТАСС.

«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — сказала представитель Белого дома.

Она отметила, что решение было принято в то время, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, и оно «окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода». При этом Жан-Пьер не стала давать прямой ответ на вопрос, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с этим шагом.

5 октября ключевые министры стран ОПЕК+, которые входят в Министерский мониторинговый комитет организации (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC), договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

В 2020 году из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса ОПЕК+ сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, с августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре ОПЕК+ придерживается августовских параметров.

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