«Росэнергоатом» сообщил о назначении российского главы Запорожской АЭС Романенко

Входящий в Росатом концерн «Росэнергоатом», являющийся оператором всех АЭС в России, сообщил о назначении главой российской эксплуатирующей организации Запорожской АЭС бывшего главного инженера Балаковской АЭС Олега Романенко. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте «Росэнергоатома».

Отмечается, что новая эксплуатирующая организация должна будет обеспечивать безопасную эксплуатацию станции и профессиональную деятельность персонала при поддержке «Росэнергоатома».

«Возглавил компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым поручил правительству организовать принятие в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС.

Президент также поручил создать ФГУП «Запорожская АЭС» в целях обеспечения безопасности объектов станции и закрепить за предприятием соответствующее имущество объекта