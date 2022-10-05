США впервые с апреля нарастили импорт российских товаров

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США нарастили импорт товаров из России по итогам августа до $522,1 млн. Подобное произошло впервые с апреля 2022 года, сообщается на сайте Бюро переписи страны.

Для сравнения, в июле этот показатель находился на уровне $484,8 млн. Тогда объем импорта российских товаров в США достиг минимального значения с января 2004 года, когда он составил почти $459 млн. В июне 2022 года этот показатель находился на уровне $661,1 млн, в мае — $1,1 млрд, в апреле — $2,08 млрд, в марте — $2,74 млрд.

За последний летний месяц объем экспорта американской продукции в Россию сократился до $66,8 млн. В июле значения были на отметке $82,5 млн. В июне этот показатель составлял $58 млн, в мае — $77,4 млн, в апреле — $89,1 млн.

В то же время обратная тенденция затронула экспорт автозапчастей. В августе США удалось продать в Россию подобную продукцию на сумму $2 млн, в то время как в июле планка была вдвое ниже — $1 млн, уточняется в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США.

12 сентября аналитики Бюро переписи США (Census Bureau) представили статистические данные, согласно которым ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года дошел почти до нуля. Для сравнения, в июне объем импорта ресурсов достигал $201 млн, а за первое полугодие превысил $1 млрд.

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