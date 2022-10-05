Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти

Ключевые министры стран ОПЕК+, которые входят в Министерский мониторинговый комитет организации (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC), договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+.

Накануне газета The Financial Times писала, что на встрече в Вене члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти. По данным издания, Россия и Саудовская Аравия «настаивали на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более», поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев.

Генеральный директор саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco Амин Насер объяснил, что увеличение добычи нефти сейчас практически невозможно из-за дефицита свободных мощностей, составляющих 1,5% от мирового спроса.

В то же время сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи, называя такой шаг «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».