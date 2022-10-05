В Минфине РФ напомнили, что с 2023 года отменят скидку на оплату пошлин через «Госуслуги»

С 1 января 2023 года будет отменена автоматически предоставляемая скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги», эта мера изначально планировалась как временная. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Сейчас при оплате госпошлины физические лица при безналичной оплате через портал автоматически получают указанную скидку.

«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — пояснили в ведомстве.

В правительстве убеждены, что готовящаяся отмена 30-процентной скидки не повлечет массового оттока пользователей с портала Госуслуг. При этом отмена льгот не коснется 50%-ной скидки на уплату штрафов.

3 октября президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать возможность давать и отзывать согласие на обработку персональных данных с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Предоставить предложение необходимо до 15 ноября.