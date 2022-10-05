Энергетик Фролов: новые нефтяные санкции Евросоюза не отменят доходы России

Ввод предельных цен на российскую нефть со стороны Евросоюза ограничат, но не отменят сырьевые доходы Москвы. Слова заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова приводит «Лента.ру».

Согласно новым санкциям ЕС, покупатели не смогут покупать российскую нефть по ценам выше предельной. Если компания закупит сырье по завышенной стоимости, третьим странам будет запрещена транспортировка нефти морским путем.

«Получается, запретив европейским компаниям обеспечивать перевозку российской нефти, западные страны не ограничили перевозку российской нефти, а резко сократили рынок сбыта услуг для своих компаний», — заявил Фролов.

При этом он отметил, что предельные цены должны быть выше точки безубыточности. Таким образом получается, что новые ограничения ЕС не приведут к резкому снижению сырьевых доходов России.

«То есть российские компании должны иметь возможность получать прибыль, продавая нефть по такой цене. Этот позволяет западным странам надеяться на то, что Россия согласится на использование такого принципа», — заключил Фролов.

5 октября издание EUobserver сообщило, что новый пакет санкций Европейского союза в отношении России вступит в силу 6-го числа текущего месяца. Ограничения предусматривают введение предельных цен на российскую нефть. Кроме того, в пакет также вошли санкции против сталелитейной и лесной промышленности в рамках торговых мер на сумму до €7 млрд.