США хотят потратить $15,2 млн для помощи Азии в уменьшении зависимости от России

Агентство США по международному развитию (USAID) собирается нарастить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на $15,2 млн для помощи региону в отказе от зависимости от России. Об этом сообщает RT, ссылаясь на документ ведомства.

«Снижение зависимости Центральной Азии от российских рынков и экспортных маршрутов за счёт предоставления альтернатив было долгосрочным приоритетом, но сейчас это насущная необходимость и открывшаяся возможность, поскольку мы стремимся помочь региону отказаться от зависимости от России», — отметили в USAID.

В документе указали, что сейчас для допфинансирования программы необходимо выделить $15,2 млн. При этом совокупный бюджет может составить около $34 млн. Программа будет разворачиваться в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Там также добавили, что ситуация на Украине серьезно повиляла на экономику этих стран. Поэтому в рамках программы будет реакция на экономические последствия, которые были вызваны украинским кризисом. Речь идет об уменьшении объемов денежных переводов, отток рабочих мигрантов из России, инфляция, потеря экспортных рынков. В частности, станы региона получат техническую поддержку для наращивания торговли на международных рынках.

2 октября председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Витай Манкевич заявил, что в России запустили программу по поиску поставщиков в Китае для представителей российского бизнеса на фоне осложнений отношений с Западом.