Минэкономразвития: новые регионы могут получить освобождение от налога на прибыль на 10 лет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Новые регионы России могут получить освобождение от налога на прибыль на десять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минэкономразвития России Сергея Назарова.

«Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве», — рассказал Назаров.

По его словам, украинские власти крайне слабо финансировали эти регионы, упуская возможность развития металлургии, сельского хозяйства и транспорта. Для того, чтобы помочь регионам восстановиться, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут быть на десять лет освобождены от налога на прибыль, добавили в Минэкономразвития.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что для полноценного восстановления Донецкой и Луганской народных республик как новых регионов России необходимы инвестиции в размере до одного триллиона рублей.

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