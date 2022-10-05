Минэкономразвития: новые регионы могут получить освобождение от налога на прибыль на 10 лет

Новые регионы России могут получить освобождение от налога на прибыль на десять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минэкономразвития России Сергея Назарова.

«Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве», — рассказал Назаров.

По его словам, украинские власти крайне слабо финансировали эти регионы, упуская возможность развития металлургии, сельского хозяйства и транспорта. Для того, чтобы помочь регионам восстановиться, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области могут быть на десять лет освобождены от налога на прибыль, добавили в Минэкономразвития.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что для полноценного восстановления Донецкой и Луганской народных республик как новых регионов России необходимы инвестиции в размере до одного триллиона рублей.