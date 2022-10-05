США не будут продавать нефть из резерва после окончания срока указа Байдена

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Администрация США не рассматривает вариант продажи нефти из запасов после окончания действия указа президента Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем возможность новой продажи нефти из стратегического резерва помимо той, о которой вы говорите. Мне больше нечего сказать, мы не собираемся рассматривать новые продажи», — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, США продолжат борьбу с инфляцией. Однако сейчас никаких действий со стратегическими запасами предприниматься не будут.

Байден подписал в конце марта указ, который обязывал Минэнерго США продавать из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в день в течении полугода ради снижения цен на бензин в стране.

1 октября Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обратилась к американским энергетическим компаниям с просьбой снизить цены на топливо и восстановить его запасы.

До этого мировые цены на нефть 28 сентября с утра стали снижаться более чем на 1% на фоне информации о резком росте запасов топлива в США.

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