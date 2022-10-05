В шести регионах России вообще не оказалось эскроу-счетов

Сразу в шести российских регионах отсутствуют банковские эскроу-счета, которые используются при покупке квартир с долевым участием. Это следует из статистики Центробанка о финансировании долевого строительства, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Эскроу-счета используются для безопасных сделок на рынке строящегося жилья и являются одной из главных мер борьбы с проблемой обманутых дольщиков. Сейчас по закону при заключении договора о долевом участии покупатель не платит деньги сразу застройщику, а вносит их на специальный эскроу-счет. Банк блокирует средства на этом счету до момента, пока застройщик не выполнит свои обязательства. После сдачи дома и передачи квартиры покупателю деньги перечисляют застройщику.

На 30 сентября ни одного эскроу-счета не обнаружилось в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Мурманской области, Ненецком автономном округе, на Чукотке и Камчатке. Кроме того, таких счетов крайне мало в Чечне (1), Магаданской области (9), Тыве (106). Для сравнения, в соседнем с вышеназванными регионами Красноярском крае на конец сентября ЦБ зафиксировал почти 8,5 тысяч эскроу-счетов, в Хабаровском крае – 3,6 тысячи.

По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, отсутствие эскроу-счетов напрямую связано с уровнем развития экономики субъектов РФ.

«Все объясняется слабым уровнем банкизации данных регионов. И клиентов-заемщиков там недостаточно. Клиенты и застройщики не ставят банкам задачи по открытию эскроу-счетов», — объяснил Тосунян.

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий также отметил, что отсутствие или малое количество эскроу-счетов связано со средними ставками по ипотеке.

«Из практически полного отсутствия финансирования с помощью эскроу следует, что, видимо, в Чечне и других регионах почти нет льготной ипотеки. Это объясняет высокий уровень ставок. Поскольку льготная ипотека под 6-7% распространяется только на новостройки. А квартиры в таких домах, как правило, приобретают по договорам долевого участия», — рассказал эксперт.

В Чечне за полгода были зафиксированы самые высокие ставки по ипотеке – примерно на 3,6 п.п. выше, чем в среднем по стране.