Предприниматели теперь могут узнать лимит кредитования в Сбере за 5 минут

Сбербанк разработал для малого бизнеса уникальный сервис «Кредитный потенциал», с помощью которого предприниматель, даже не являясь клиентом банка, сможет за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели.

Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объема бизнеса и платежеспособности заемщика.

«Ранее Сбербанк запустил «Кредитный потенциал» для физических лиц, и мы видим его высокую востребованность у клиентов. Сегодня мы делаем новый шаг — теперь аналогичный сервис стал доступен предприятиям малого бизнеса. Сбер выбрали 62% всех российских предприятий МСП, которые пользуются кредитами, а новый сервис поможет обеспечить дополнительным финансированием еще больше компаний.

«Кредитный потенциал» позволяет предпринимателям за несколько минут без предоставления каких-либо дополнительных документов узнать, на каких условиях им может быть выдан кредит. Он также помогает корпоративным клиентам регулярно актуализировать информацию о доступном лимите и планировать исходя из этого развитие бизнеса — заемные средства будут предоставлены им именно тогда, когда они понадобятся, поэтому переплачивать за неиспользуемый кредитный период не придется», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке. Сервис предоставляется в интернет-банке СберБизнес.