Business Insider: инфляция в Аргентине может достичь рекордных 100% к концу года

Инфляция в Аргентине по итогам сентября достигла 82,2% и стала самой высокой со времен Великой депрессии, а к концу года может дойти до 100%. Об этом пишет Business Insider Polska.

По данным издания, инфляция в стране по итогу 2022 года может достичь 100%, что в несколько раз выше, чем в других странах Латинской Америки. При этом эксперты подсчитали, что за 33 месяца управления кабинета министров президента Фернандеса цены в стране выросли на 243,6%.

«Правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса вновь упрекнуло предпринимателей в погоне за чрезмерной прибылью в ситуации, когда инфляция в стране – самая серьезная со времен Великой депрессии 30 лет назад – составила в этом году к концу сентября, по подсчетам независимых экономистов, 82,2%», — отметили в публикации.

По словам известного аргентинского социолога Августина Сальвии, после выборов и организации общественных работ летом экономика страны впала в рецессию, так как все больше людей стали работать без трудового договора. При этом ситуация по итогам четвертого квартала может быть еще хуже.

В середине июля ТАСС со ссылкой на данные института статистики и переписи республики сообщили, что в Аргентине инфляция составила за полгода 36,2%.