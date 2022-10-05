Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа от «Газпрома» через Австрию

Поставки газа из России возобновились благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, появившихся из-за решения австрийских органов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Eni сообщает, что сегодня возобновились поставки газа от «Газпрома». Возобновление поставок стало возможным благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений», — отметили в публикации.

Там также добавили, что ограничения возникли из-за новых правил, которые ввели регулирующие органы Австрии.

Ранее в среду российская компания «Газпром» заявила, что договорилась с заказчиками из Италии о поставках российского газа через территорию Австрии. До этого главный управляющий итальянской компании Eni Клаудио Дескальци заявлял, что поставки российского газа в Италию через Австрию могут наладить до конца недели.

2 октября Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заверил, что в стране пока достаточно газа, Италии даже удается экспортировать до 20 млн куб. м в день.

В свою очередь в начале октября пресс-служба австрийского государственного регулятора рынков электроэнергии и природного газа E-Control на своем сайте сообщила, что неполадки с транзитом газа в Италию не влияют на поставки топлива в Австрию.