Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа от «Газпрома» через Австрию

close
100%
Depositphotos

Поставки газа из России возобновились благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, появившихся из-за решения австрийских органов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Eni сообщает, что сегодня возобновились поставки газа от «Газпрома». Возобновление поставок стало возможным благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений», — отметили в публикации.

Там также добавили, что ограничения возникли из-за новых правил, которые ввели регулирующие органы Австрии.

Ранее в среду российская компания «Газпром» заявила, что договорилась с заказчиками из Италии о поставках российского газа через территорию Австрии. До этого главный управляющий итальянской компании Eni Клаудио Дескальци заявлял, что поставки российского газа в Италию через Австрию могут наладить до конца недели.

2 октября Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заверил, что в стране пока достаточно газа, Италии даже удается экспортировать до 20 млн куб. м в день.

В свою очередь в начале октября пресс-служба австрийского государственного регулятора рынков электроэнергии и природного газа E-Control на своем сайте сообщила, что неполадки с транзитом газа в Италию не влияют на поставки топлива в Австрию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть