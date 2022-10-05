«Газпром» договорился с итальянскими компаниями о поставках российского газа через Австрию

«Газпром» договорился с итальянской Eni о поставках российского газа через Австрию

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российская компания «Газпром» договорилась с заказчиками из Италии о поставках российского газа через территорию Австрии. Об этом сообщается в Telegram-канале российского холдинга.

«Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее главный управляющий итальянской компании Eni Клаудио Дескальци заявлял, что поставки российского газа в Италию через Австрию могут наладить до конца недели.

3 октября агентство Bloomberg сообщило о взаимодействии Eni, «Газпрома» и австрийского газового оператора по вопросу возобновления поставок российского топлива в Италию. Пока стороны не обговорили возможные варианты с практической точки зрения и продолжают оценку возможных вариантов действий.

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