FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на газ

Обозреватель FP: Чехия и Словакия могут отказать в поддержке Украине из-за цен на газ

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Обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг считает, что через некоторое время Чехия и Словакия, возможно, откажутся от поддержки Украины из-за перспективы потрясений во внутренней политике на фоне роста цен на энергоресурсы.

Журналист утверждает, что Восточная Европа больше подвержена риску из-за более низкого, чем в странах Западной Европы, экономического развития и высокой зависимости от российских поставок. В статье говорится, что в 2021 году на долю газа, поставляемого из РФ, приходилось 55% от общего потребления в Чехии, и 68% — в Словакии.

«Они рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины», — отмечается в публикации.

Гослинг предположил, что к власти в этих странах, возможно, придут пророссийские партии, которые, по словам обозревателя, который могут «воспользоваться» страхом местных жителей — люди боятся лишиться возможности платить за отопление своей жилплощади.

Журналист считает, что экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш представляют наибольшую угрозу для помощи Киеву.

Ранее газета Washington Post сообщала, что американские консерваторы опубликовали в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине.

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