FT: КСА и РФ могут объявить о снижении нефтедобычи на встрече ОПЕК+ 5 октября

Саудовская Аравия, Россия и другие производители планируют объявить 5 октября на встрече ОПЕК+ в Вене о значительном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд намерен увеличить цены на нефть, чтобы «разозлить США и помочь РФ».

Участникам соглашения ОПЕК+ еще предстоит определить уровень снижения добычи нефти, однако КСА и РФ якобы настаивают на снижении на добычи на 1-2 млн баррелей в день или более, утверждает FT. Не исключается, что страны могут начать реализовывать эту меру постепенно, в течение нескольких месяцев», и привести к принятию американской стороной ответных шагов.

Источник газеты отметил, что члены ОПЕК+ обеспокоены из-за того, что потолок цен, который могут ввести в отношении нефти РФ, может в дальнейшем применяться против других производителей.

Министры стран — участниц ОПЕК+ встретятся 5 октября в Вене, чтобы определить дальнейший план по добыче нефти. Впервые с марта 2020 года участники альянса проведут очные переговоры в штаб-квартире ОПЕК.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения по сокращению добычи сырой нефти.