Депутат Федоров призвал ограничить выдачу микрозаймов гражданам с годовым рабочим стажем

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ограничить выдачу микрозаймов гражданам, у которых трудовой стаж меньше года. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо.

По словам Федорова, ряд микрофинансовых организаций (МФО) ради повышения безопасности требуют, чтобы минимальный возраст заемщиков был 21—22 года, чтобы у него была постоянная работа и т.д.

Кроме того, многие организации готовы выдать кредиты, не спрашивая об опыте работы и способах получения дохода. Федоров отмечает, что это повышает риски россиян попасть в тяжелую долговую ситуацию.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев», — обратился депутат к главе ЦБ.

Ранее Федоров предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога.

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