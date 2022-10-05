Американский историк-исследователь Цуэссе обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

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Danish Defence Command/Reuters

Историк-исследователь из США Эрик Цуэссе заявил, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвал Вашингтон. Таким мнением он поделился с телеканалом Haber 7.

Цуэссе отметил, что поступок Соединенных Штатов ударил по странам Европейского союза.

«Тот факт, что США взорвали газопроводы, которые тянутся из РФ в Европу, после многолетних попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит европейские государства постоянно значительно переплачивать», — сказал специалист.

Он уверен, что природный газ из России лучше подходит для промышленности Европы, чем поставляемый из Америки сжиженный природный газ (СПГ). Специалист подчеркнул, что Москва является естественным поставщиком газа для Евросоюза.

«Теперь европейские страны будут платить самые высокие в мире цены за энергию продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — резюмировал историк.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к утечкам газа на «Северный потоках».

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