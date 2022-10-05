Российские операторы начали продавать танкеры и покидать сегмент «река-море» из-за убытков

Российские операторы танкерного флота начали выходить из сегмента «река-море», продавая танкеры из-за убытков на фоне санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

В преддверии введения Евросоюзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, российские операторы танкерного флота выходят из сегмента «река-море». Три таких танкера продал железнодорожный оператор Railgo, а Волжское пароходство вообще выходит из наливного сегмента, объясняя продажу убыточностью танкерных перевозок, отметили в публикации.

По данным издания, компании принимают решение о выходе из флота «река-море» на фоне подготовки ЕС к введению ограничений на поставки нефти из России морским путем с декабря, а нефтепродуктов уже с марта 2023 года. Как раз под запрет попадут и рейдовые перевалки, которые осуществляют корабли «река-море».

Юристы указали на то, что ЕС занимает двойную позицию. Речь идет о том, что в Европе крайне необходимо отказаться от всего российского, но при этом будут закрываться глаза на рейдовые перевалки, так как экономические реалии диктуют другие условия. Однако из-за эмбарго с декабря юридически осуществлять рейдовые перевалки будет нельзя, но вряд ли кто-то захочет лишиться этой схемы перевозки. Вполне вероятно, что нефть будет перепродаваться владельцу судна нейтральной страны для транспортировки в ЕС под видом нероссийской.

В конце сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) собирается, в рамках санкций, ввести запрет на морские перевозки нефти из России, если она будет выше определенного ценового порога.