Американский регулятор обвинил Apple в нарушении трудового законодательства

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Mark Lennihan/AP

Американская корпорация Apple допрашивала сотрудников сети своих розничных магазинов об их поддержке профсоюзного движения, а также противодействовала распространению трудовых листовок в местах для отдыха, нарушая трудовое законодательство США, следует из обвинения Национального управления по трудовым отношениям (N.L.R.B.). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

«Национальное управление по трудовым отношениям выпустило жалобу против Apple в связи с обвинениями о том, что она (компания) допрашивала своих розничных работников об их поддержке профсоюза и мешала размещению про-трудовых листовок в комнатах магазинов, предназначенных для отдыха», — утверждается в публикации.

Отмечается, что еще в мае в управление поступили жалобы сотрудников компании о возможном нарушении Apple трудового законодательства в связи с попытками руководства производителя iPhone мешать профсоюзному движению среди своих сотрудников, а также требованиями к работникам «посещать анти-профсоюзные выступления».

Ранее стало известно, что в сентябре 2022 году выручка Apple от App Store сократилась на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. 

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