Байден запретил Минфину США участвовать в операциях с обменом SDR у РФ и Белоруссии

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — говорится в сообщении Белого дома.

Согласно информации на сайте конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от Минфина «принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии».

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ищет международного экономиста-наблюдателя — «гуру санкций», который поможет государству предотвратить экономические потрясения на фоне введения жестких санкций в отношении Российской Федерации.

На американском сайте для поиска работы говорится, что в обязанности эксперта будет входить предоставление анализа возможных негативных последствий предлагаемых санкций для компаний и отраслей.

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