Финансист Финогенова предупредила об обязанности вернуть пенсию, полученную неправомерно

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что иногда люди намерено не сообщают в ПФР об изменениях, которые влекут за собой прекращение ряда выплат или вводят в заблуждение при подаче документов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В качестве примера она привела закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который дает право «чернобыльцам» получать дополнительные выплаты каждый месяц, но лишь если они постоянно живут в опасных зонах.

«Когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение доплат согласно закону, то он теряет право на их получение», — рассказала Финогенова.

По ее словам, в этом случае следует предупредить о своем переезде. Если ПФР не узнаю о смене жительства человека, а он продолжит получать средства, то их придется вернуть. У фонда также есть право взыскать не только размер выплаты, но и суммы сверх нее, если будет установлен факт необоснованного обогащения.

Ранее доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский заявил о планируемых изменениях в системе социальных выплат с 1 октября текущего года.