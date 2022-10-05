«Известия»: российские авиакомпании увеличили парк импортных самолетов

Российские авиакомпании увеличили парк импортных самолетов, выведя из реестра Бермуд 87 бортов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса перевозчикам и собственные источники.

По информации издания, из реестра Бермуд были выведены 87 самолетов — вдвое больше, чем в марте. Utair сняла бермудскую регистрацию у 27 бортов, «Аэрофлот» смог вывести 17 самолетов. Компания «Россия», являющаяся «дочкой» «Аэрофлота», сняла с регистрации на Бермудах пять Boeing.

Сообщается, что выведенные из бермудского реестра самолеты составляют 12% парка иностранных бортов России. «Чистый» российский авиапарк увеличился за полгода на 43 машины.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» с 30 октября планирует запустить прямые рейсы на Пхукет. Ожидается, что будут совершаться по два рейса в день. Кроме того, компания рассчитывает возобновить с 30 октября полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю.