Bloomberg: окончание локдаунов в Китае может привести к истощению мировых запасов нефти

Окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом сказаться на мировом рынке нефти, приведя к резкому сокращению глобальных запасов сырья и повышению биржевых цен. Слова главы нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Насера приводит Bloomberg.

«Мир должен быть обеспокоен. Это то, к чему мы движемся. Если Китай немного откроется (после коронавирусных локдаунов — «Газета.Ru»), вы обнаружите, что резервные мощности нефтяных запасов будут полностью уничтожены», — заявил Насер в ходе выступления на конференции в Лондоне.

В настоящее время в мире пока остаются незадействованными мощности добычи нефти на два миллиона баррелей. Этот показатель составляет порядка двух процентов рынка. Однако этих объемов будет недостаточно для долгосрочных бесперебойных поставок сырья, считают международные аналитики.

Кроме того, планы Саудовской Аравии по наращиваю добычи нефти с нынешних 12 млн баррелей в день до 13 млн к 2027 году потребуют многомиллиардных инвестиций. В связи с этим миру в обозримом будущем понадобится разведка новых крупных месторождений на случай увеличения мирового спроса на сырье, заключил Bloomberg.

4 октября биржевые цены на североморскую марку нефти Brent в моменте поднимались выше $90 за баррель и достигали отметки $90,88. Ближе к вечеру сырьевые котировки ускорили рост до $90,97. Увеличение цен на нефть марки Brent происходит на фоне новостей о планах властей Евросоюза ввести предельные цены на российское сырье.