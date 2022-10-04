Прокуроры Румынии обвиняют 4 человек в передаче РФ данных о месторождениях газа

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Global Look Press

Румынская прокуратура обвиняет четырех человек в незаконной передаче данных о газовых месторождениях Румынии в Россию, сообщает телеканал Digi 24.

По данным правоохранителей, расследование показало, что дочерняя компания «Газпром нефти» «НИС Петрол» собирала информацию о запасах нефти и газа по нескольким местам в уезде Тимиш, но отправляла их в Москву, не сообщая румынским властям о том, что было обнаружено.

Обвинения были предъявлены четырем лицам, гражданам Румынии и иностранцам.

Ранее сообщалось, что в двух румынских городах сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью и терроризмом DIICOT проводят обыски в офисах сербской нефтяной компании NIS Petrol, входящей в российскую группу «Газпром нефть», передает Radio Romania. По информации радиостанции, следственные мероприятия проводятся в Тимишоаре и Бухаресте, сами обыски связаны с подозрением фирмы в шпионаже.

Как утверждают источники, подозрения румынских властей в отношении NIS Petrol связаны с предполагаемой незаконной передачей информации о месторождениях сырой нефти в Румынии со стороны компании.

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