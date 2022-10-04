Экономист Сакс обвинил США и Польшу в совершении диверсий на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Американский экономист Джеффри Сакс предположил, что взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США и Польша. Об этом эксперт сказал в интервью агентству Bloomberg.

Сакс напомнил, что страны Европы столкнулись с экономическим кризисом, а рост цен усугубляет снижение уровня жизни. Но одной из главных проблем является то, что экономика Европы страдает от перебоев с энергией больше других.

«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», — заявил Сакс.

По словам экономистка, есть данные о том, что над районом взрыва пролетали американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске.

Сакс добавил, что на Западе не поддерживают его версию событий, однако его собеседники по всему миру убеждены, что эти диверсии — дело рук США.

«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», — подытожил экономист.

Утечки газа на трубопроводах системы «Северный поток» произошли на прошлой неделе. Точные причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию.

Ранее бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что мотив для подрыва газопроводов системы «Северный поток» был прежде всего у США.

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