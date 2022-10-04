ЕК готовится к возможным отключениям электричества из-за кризиса

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что Еврокомиссия готовится к различным вариантам развития событий в случае отключений электричества в странах ЕС. Об этом он сообщил порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, ЕК работает над несколькими возможными сценариями, среди которых отключение электричества в одной или нескольких странах. В этом случае другие государства ЕС могут поставить генераторы электроэнергии, как это происходит во время стихийных бедствий, отметил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) обсуждает с Норвегией возможность замены импорта газа по спотовой цене на поставки по среднесрочным контрактам с ценовым коридором. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

До этого 30 сентября Симсон рассказала об опасениях ЕС, что предстоящий отопительный сезон на европейском континенте будет непростым, а следующий — еще тяжелее.