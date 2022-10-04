Энергетики Приднестровья выплатили свыше $5 млн за поставку российского газа

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Bernadett Szabo/Reuters

Энергетики из непризнанного Приднестровья заплатили более 5 млн за поставку газа из России за пять месяцев. Об этом в Telegram-канале написал глава российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Больше $5 млн выплатило предприятие «Тираспольтрансгаз» за дополнительное бронирование и транспортировку природного газа в течение пяти месяцев 2021-2022 годов», — отметил Чебан.

По его словам, сначала эти средства были переведены на счет «Молдовагаза», а уже после этого перешли «Газпрому».

3 октября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TVR заявил, что российский энергохолдинг «Газпром» нарушает условия контракта на поставки газа в Молдавию, сокращая объемы суточного экспорта в республику.

До этого правительство Молдавии решило создать резерв газа на случай чрезвычайных ситуаций в связи с возможным сокращением поставок газа в предстоящий отопительный сезон. Согласно документу, акционерное общество Energocom будет определено в качестве субъекта по созданию и обслуживанию резервов запасов природного газа в стране.

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