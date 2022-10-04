Bloomberg: европейцы сорвали план ЕС по энергосбережению из-за отказа экономить газ

close
100%
Andras Nagy/AP

Европа провалила свой первый зимний тест на энергосбережение из-за европейцев, которые отказались экономить газ. Об этом заявил аналитик издания Bloomberg Хавьер Блас.

«Если бы Европа была школьником, на прошлой неделе она бы сдала свой первый экзамен по энергосбережению. Он провалился. И это не сулит ничего хорошего для гораздо более жестких испытаний, которые предстоят в январе», – отметил Блас.

По его словам, спрос на газ у населения Европы сезонный. При этом никто не знал, как отреагируют жители на призыв экономить. Однако первые заморозки показали, что люди не готовы уменьшать потребление энергии. Например, во время недавнего осеннего похолодания в Германии жители увеличили потребление газа на 14,5%, что выше среднего показателя за последние пять лет.

Он добавил, что высокий спрос на газ должен стать сигналом для политиков, которые должны на конкретных примерах показывать населению, что необходимо делать для экономии энергии. При этом политики должны предлагать все возможные варианты по экономии и распространить их до наступления холодов, которые могут наступить уже в ближайшие недели.

28 сентября газета Financial Times писала, что европейцы учатся жить в новых реалиях без российского газа, опуская температуру в домах ради экономии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть