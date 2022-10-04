«Известия»: в ЦБ задумались об ужесточении требований к ипотеке под низкий процент

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил «Известиям», что регулятор собирается бороться с уловками застройщиков, предлагающих очень низкие ипотечные ставки.

Чтобы максимально занизить ставку, застройщики привлекают в проекты банки, которые выдают кредиты под минимальные проценты, компенсируя выплатой единоразовой комиссии. Однако расходы строительная компания закладывает в стоимость жилья: для покупателя квартира может вырасти в цене на несколько миллионов.

«В случаях, когда банки, участвующие в таких схемах, недооценивают риски, мы можем ввести повышенные требования по резервированию таких кредитов», — отметил представитель ЦБ.

Опрошенные эксперты полагают, что Центробанк пресечет маркетинговые находки застройщиков, так как последним будет невыгодно участвовать в подобных программах.

Ранее риелтор Олег Самойлов заявил, что жилье в России продолжит дорожать, при этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения.

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