Застройщики Москвы попросили разрешить стройку парковок у многоквартирных домов

Московские застройщики попросили мэрию разрешить строительство плоскостных парковок рядом с многоквартирными домами. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского вице-мэру Москвы и главе стройкомплекса города Андрею Бочкареву.

В письме указывалось, что необходимо дать возможность застройщикам размещать плоскостные парковки рядом с многоквартирными домами, так как стройка подземных гаражей невыгодна из-за большой себестоимости. Кроме того, с 13 августа 2022 года размещение плоскостных парковок выделили в отдельный вид разрешенного использования, однако этого пункта нет в правилах землепользования Москвы. То есть у застройщиков отобрали законный способ размещения парковок у новостроек.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что новые изменения в классификаторе должны быть соотнесены с законами Москвы. Кроме того, девелоперы по закону должны выполнять нормативы по размещению плоскостных парковок для многоквартирных домов. Поэтому отсутствие возможности для строительства может стать для застройщиков определенной проблемой.

Юристы посчитали, что все изменения в классификаторе должны иметь развернутую формулировку. В противном случае есть риск, что норматив парковочных мест будет создаваться за счет придорожных карманов и плоскостных парковок рядом с жилым комплексом.

12 сентября на сайте мэра столицы сообщалось, что в приложении «Парковки России» появилась возможность отмотать назад время начала парковки, если водитель не оплатил ее вовремя. Функция стала доступна для автомобилистов в Москве.