«Ъ»: нефтяники решили отправить нефть на восток по железной дороге впервые с 2016 года

Нефтяные компании из России на фоне очередных санкций Евросоюза собираются вернуться к железнодорожным перевозкам нефти на восток впервые с 2016 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Структура «Транснефти» «Транснефтепродукт» 25 сентября отправила по железной дороге в порт Козьмино пробную партию нефти, принадлежащей «Газпром нефти», объемом 4,4 тыс. тонн. При этом такая схема поставок согласована с «Транснефтью» и нефть поставлялась из ее трубопроводной системы. До морского терминала партия дошла 3 октября, отметили источники.

Собеседники издания добавили, что поставки по железной дороге на восток не велись с 2016 года, так как по трубе транспортировка значительно дешевле. Однако в последние месяцы, с учетом планов Евросоюза по вводу новых санкций, часть железнодорожных мощностей вернулась к работе. В частности, это произошло из-за дефицита трубопроводных мощностей.

Источники газеты указали, что заявленный потенциальный объем поставок в год в размере 7 млн тонн крайне оптимистичен. Добиться этого будет сложно из-за отсутствия скидок на перевозку у РЖД, а также большой загруженности Восточного полигона. Кроме того, на рынке наблюдается дефицит цистерн для перевозки нефти.

28 сентября главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов заявил, что больше половины (60%) нефти из России, которая предназначена для поставок за рубеж, оказалось под действующими санкциями или их угрозой.