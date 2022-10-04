В России продажи успокоительных препаратов выросли за год на 10%

close
100%
Depositphotos

В России продажи успокоительных препаратов выросли с 1 по 25 сентября 2022 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

По данным сервиса, за этот промежуток времени средний чек на успокоительные препараты составил 260 рублей, что на 5% выше, чем в 2021 году.

В исследовании отмечается, что самыми популярными препаратами у россиян стали экстракт валерианы, глицин и корвалол.

Как указали эксперты «Чек Индекса», высокий спрос и величина среднего чека на успокоительные были зафиксированы еще в феврале — марте 2022 года.

Снова объем покупок данной категории товаров подскочил во второй половине сентября. Так, 24–25 сентября продажи увеличились на более чем 10% в сравнении с показателями неделей ранее.

При этом генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что прирост продаж этих препаратов на 10% за год не связан со стремительным ростом в последние 10 дней, так как количество продаваемых препаратов увеличивалось с начала года.

Он добавил, что существует осенняя волна потребления успокоительных препаратов, также у людей повышается тревожность.

В июле в Центре развития перспективных технологий сообщали, что с начала 2022 года продажи антидепрессантов выросли на 66%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть