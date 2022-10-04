В России продажи успокоительных препаратов выросли за год на 10%

В России продажи успокоительных препаратов выросли с 1 по 25 сентября 2022 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

По данным сервиса, за этот промежуток времени средний чек на успокоительные препараты составил 260 рублей, что на 5% выше, чем в 2021 году.

В исследовании отмечается, что самыми популярными препаратами у россиян стали экстракт валерианы, глицин и корвалол.

Как указали эксперты «Чек Индекса», высокий спрос и величина среднего чека на успокоительные были зафиксированы еще в феврале — марте 2022 года.

Снова объем покупок данной категории товаров подскочил во второй половине сентября. Так, 24–25 сентября продажи увеличились на более чем 10% в сравнении с показателями неделей ранее.

При этом генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что прирост продаж этих препаратов на 10% за год не связан со стремительным ростом в последние 10 дней, так как количество продаваемых препаратов увеличивалось с начала года.

Он добавил, что существует осенняя волна потребления успокоительных препаратов, также у людей повышается тревожность.

В июле в Центре развития перспективных технологий сообщали, что с начала 2022 года продажи антидепрессантов выросли на 66%.