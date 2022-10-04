ООН предупредила о причинах новой болезненной глобальной рецессии в экономике

ООН предупредила, что рост процентных ставок и меры жесткой экономии, которые самые богатые страны мира используют для борьбы с заоблачной инфляцией, рискуют вызвать болезненную глобальную рецессию, которая больше всего ударит по развивающимся странам. Об этом пишет The Guardian.

В своем ежегодном отчете о торговле и развитии Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) заявила, что стремление крупных центральных банков повысить ставки в ответ на рост цен представляет собой «неосмотрительную авантюру», которая может иметь опасные неприятные последствия.

Агентство ООН заявило, что необходима срочная «коррекция курса», чтобы предотвратить каскадную серию долговых кризисов, чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и климата для более бедных стран, пытающихся справиться с экономическим ударом от пандемии Covid и ситуации вокруг России в Украины.

Интервенция происходит, когда глобальные центральные банки резко повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией на самом высоком уровне за четыре десятилетия. Федеральная резервная система США взвешивает дальнейшее резкое повышение ставок со следующего месяца, наряду с аналогичными действиями Банка Англии и Европейского центрального банка.

Тем не менее, Unctad заявила, что политические лидеры и руководители центральных банков в странах с развитой экономикой совершают ошибку, возвращаясь к ястребиной политике, применявшейся в 1970-х и 80-х годах для вытеснения инфляции из системы, которая, по ее словам, неуместна в нынешнем мировом положении.

Оспаривая предположение о том, что необходим резкий монетарный шок, проводимый центральными банками, в нем говорится, что большая часть текущего инфляционного всплеска была вызвана стремительным ростом цен на энергию, продукты питания и трениями в мировой торговле, а не избыточным спросом на товары и услуги.

В отчете говорится, что меры, в том числе стратегический контроль над ценами, налоги на непредвиденные расходы, антимонопольные меры и ужесточение регулирования товарных спекуляций, необходимы для борьбы с инфляционным давлением в источнике, не подталкивая более бедные страны к пропасти.

Орган ООН заявил, что повышение процентной ставки со стороны ФРС, как ожидается, сократит будущие доходы развивающихся стран, за исключением Китая, примерно на 3,6 трлн долларов и сигнализирует о еще больших проблемах впереди.

В отчете отмечается, что страны, которые демонстрировали признаки долгового кризиса до Covid, переживают одни из самых больших ударов (Замбия, Суринам, Шри-Ланка).