В России в шесть раз сократили субсидирование льготных кредитов для IT-компаний

Правительство России сократило размер выделяемых из резервного фонда средств на поддержку IT-компаний. Об этом говорится в распоряжении кабмина, передает «Интерфакс».

Согласно документу, размер ассигнований на субсидирование льготных кредитов для системообразующих аккредитованных организаций в сфере IT на пополнение оборотных средств уменьшен с 3 млрд руб. до 500 млн руб.

Правительство также сократило объем выданных кредитов IT-компаниям в 2022 году с 54,5 млрд руб. до 20 млрд руб. Ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний уменьшены до 500 млн руб. с изначальных 1,5 млрд руб.

Пункт о выделении 3 млрд руб. на субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации был признан утратившим силу.

В августе сообщалось, что Минцифры России предложило снизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5 до 3%.