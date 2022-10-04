В России планируют повысить стоимость проезда по платным трассам

Минтранс РФ намерен повысить цену проезда по платным дорогам с 3 рублей до 5–8 за км

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство транспорта РФ планирует увеличить предельную стоимость проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5–8 руб. за один км. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новую редакцию проекта постановления правительства.

Из документа следует, что на государственных трассах, где плата за проезд введена после их реконструкции, например, трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», максимальный тариф будет повышен с 3 руб. до 5 руб. за один км.

На новых же трассах, например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва—Казань, максимальная стоимость проезда поднимается с 3 руб. до 8 руб.

Как отмечает издание, для проезда по платным трассам автобусов и грузовиков также запланирована аналогичная индексация тарифов.

В пояснительной записке к документу говорится, что пересмотр тарифов связан с выросшей себестоимостью строительства дорог в среднем на 12%.

Издание подчеркивает, что это постановление не коснется платных участков дорог М-11 «Нева» 15–58-й км и северного обхода Одинцово, так как они построены в рамках концессий, заключенных до 2013 года.

Ранее сообщалось, что в России со 2023 года могут ввести бесплатный проезд по платным дорогам для электроавтомобилей.

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