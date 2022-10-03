Глава ESM: еврозона может столкнуться с рецессией в 2023 году

Глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией в 2023 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Рынки ожидают сокращения экономики в ближайшие несколько кварталов, и, в зависимости от поставок энергии, может быть рецессия в следующем году», — сказал он.

Ранее годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял только 9,1%, свидетельствуют данные Евростата.

При этом текущие статистические показатели оказались выше прогнозируемых. Так, аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения темпов инфляции в еврозоне лишь до 9,7%.

Таким образом, средние темпы роста цен в этом году обновили максимум за всю историю существования еврозоны. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был почти в три раза ниже и находился на отметке 3,4%. Только за сентябрь 2022-го показатель вырос на 1,2%.