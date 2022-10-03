Бизнесмен Батурин признал вину по делу о хищении акций «Интеко»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Он признал свою вину, сообщает ТАСС.

«Ваша честь, по существу предъявленных мне обвинений заявляю о признании вины. В содеянном глубоко раскаиваюсь», — заявил Батурин.

Однако его защитник Игорь Шибанов заявил, что Батурин себя оговорил.

«Свою вину Батурин признал, однако я заявил, что имеет место самооговор», — пояснил Шибанов.

О задержании Батурина стало известно 1 июля 2021 года. Обвинение полагает, что предприниматель собирался похитить 25% акций строительной компании «Интеко» у своей сестры — вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной — через подачу исков в арбитражный суд.

Именно с подачи Батуриной в 2017 году было возбуждено уголовное дело против предпринимателя. Свою вину Батурин сначала не признал, но под конец следствия предпочел согласиться с обвинением. Следующее заседание пройдет 10 октября в 14:00 мск.

11 апреля Следственный комитет (СК) России завершил предварительное следствие в отношении предпринимателя Виктора Батурина. Его адвокат Игорь Шабанов тогда сообщал «Газете.Ru», что бизнесмену дополнительно инкриминировали два эпизода фальсификации доказательств. Предполагалось, что Батурин предоставил суду «заведомо подложное приложение» к соглашению с сестрой, дающее ему приоритетное право на выкуп акций «Интеко».

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