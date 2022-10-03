«Роснефть» внедряет искусственный интеллект для оптимизации процессов добычи

Специалисты научных институтов «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть» и «Ижевский нефтяной научный центр» разработали уникальное программное обеспечение «РН-Нейросети», сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что новое ПО позволяет подобрать оптимальные варианты разработки каждого участка месторождения. Таким образом увеличивается нефтедобыча, а также снижаются операционные затраты. При этом внедрение ИТ-решения может увеличить прибыль от разработки месторождения до 30%.

«Цифровизация во всех областях деятельности компании - одна из ключевых задач стратегии «Роснефть-2030». Внедрение цифровых технологий повышает эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке», — говорится в сообщении.

Так, на основе комплекса технологий искусственного интеллекта и гидродинамического моделирования специалисты «Роснефти» создали самообучающуюся систему, которая самостоятельно предлагает оптимальные варианты размещения новых скважин, параметры проведения гидроразрыва пласта и подготовки к эксплуатации с учетом геологического строения, физико-химических свойств и текущего состояния выбранного месторождения.

В компании подчеркнули, что при классическом подходе для выбора оптимального варианта разработки месторождения требуется провести тысячи, а иногда десятки тысяч гидродинамических расчетов. Тогда как уникальное ПО за счет предварительного самообучения позволяет кратно снизить объем расчетов на конкретном месторождении.

На данный момент «РН-Нейросети» обеспечивает выбор проектного решения, которое соответствует наиболее экономически выгодному сценарию разработки месторождения. Предполагается, что это позволит добиться снижения затрат на бурение новых скважин и повышения нефтедобычи.