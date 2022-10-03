SberPay стал доступен в «нетмонет»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбер подключил метод оплаты SberPay к сервису безналичных чаевых «нетмонет», который принадлежит Альфа-Банку. Совместная реализация SberPay делает переводы чаевых быстрее и удобнее для посетителей.

Оставить чаевые или отзыв можно в 3 клика без ввода данных карт. Для этого необходимо отсканировать QR-код «нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через SberPay», после чего откроется приложение банка. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

«Наша миссия — создавать сервисы, которые высвобождают время наших клиентов для того, что действительно важно. SberPay делает именно это — экономит время, обеспечивая не только быстрый, но также простой, удобный и безопасный способ онлайн-оплаты любых товаров и услуг. Интеграция в самый популярный в России сервис безналичных чаевых обеспечит отличный пользовательский опыт миллионам наших клиентов и поможет работникам сферы услуг получать заслуженное вознаграждение», — отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

SberPay позволяет быстро оплачивать покупки в интернете без ввода данных банковской карты и кода подтверждения по СМС, обеспечивая полную безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчетов.

«Мы делаем сервис «нетмонет» максимально удобным для 9 миллионов клиентов и оперативно внедряем новые платежные методы. Благодаря этому у нас получилось восстановить докризисный уровень чаевых. Отблагодарить за сервис можно в 3 клика, это быстро и безопасно», — отметил директор и основатель сервиса «нетмонет» Егор Высоцкий.

Платформа «нетмонет» позволяет посетителю оставить отзыв и отблагодарить персонал чаевыми в безналичном виде. Услуга широко распространена в кафе и ресторанах, салонах красоты и сервисах доставки по всей России.

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