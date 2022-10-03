Лукашенко призвал «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы и зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно «мобилизовать всех» для уборки картофеля, свеклы, кукурузы и зерна. Его слова передает «БелТА».

«Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу», — сказал Лукашенко в ходе выступления по случаю назначения руководителей районных исполкомов.

Президент подчеркнул, что при необходимости к уборке урожая нужно привлекать учащихся, несмотря на то, что в некоторых учебных заведениях страны запрещено привлекать школьников к подобным видам работ.

Лукашенко подчеркнул, что пять-шесть часов работы в день станут для ребенка «хорошей физической подготовкой», а родителям это будет в радость. По его словам, опыт прежних лет, когда подростки помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, способствовал сплочению коллектива и приучал к труду.

В начале сентября Александр Лукашенко рассказывал о своем сне о сборе в Белоруссии 8,2 млн тонн зерна.