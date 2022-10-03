Прокуратура оценила ущерб Ленинграду от нацистской блокады

Ущерб Ленинграду от блокады со стороны Германии и еще шести стран оценили в 35,3 трлн рублей

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Ущерб Ленинграду от нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны оценивается в 35,3 трлн рублей по современному курсу. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на заседании суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа, передает РИА «Новости».

Эта сумма на 27% превышает уровень доходной части федерального бюджета России на 2022 год, заложенной в законе о бюджете на уровне 27,7 трлн рублей.

По словам Мельника, помимо войск Германии, в оккупации Ленинграда участвовали Бельгия, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия и Финляндия, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

Прокурор заявил, что в период с 1941 по 1944 год в Ленинграде в действительности погибли более 1 млн человек, эта цифра значительно превышает официальные данные — в 649 тыс. погибших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошло предварительное слушание о признании блокады Ленинграда геноцидом.

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