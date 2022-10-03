Dagens Nyheter: шведские муниципалитеты решили сэкономить на рождественских огнях

Dagens Nyheter: муниципалитеты Швеции решили экономить электричество зимой из-за роста цен

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Ali Lorestani/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведские муниципалитеты зимой решили сэкономить на электричестве, в том числе ограничив число рождественских огней. Об этом пишет Dagens Nyheter, ссылаясь на результаты собственного анкетирования в 126 из 290 муниципалитетов страны.

«В этом году мы решили ограничить рождественское освещение. Тогда мы сэкономим 30% электроэнергии по сравнению с обычным Рождеством. Рождественские огни — по-прежнему капля в море, всего 70 тыс. киловатт-часов из 38 гигаватт-часов уличного освещения», — отметил руководитель отдела инфраструктуры Петер Гранстрем.

В публикации отметили, что вместо 20 часов в день рождественские огни будут гореть так же, как и уличное освещение. При этом в период с часа ночи до шести утра они не будут гореть, как это было раньше.

По данным издания, 96% опрошенных коммун решили снизить уровень расхода энергии в ближайшие полгода. Среди самых популярных мер по сокращению потребления энергии стал переход на светодиодное освещение, ремонт помещений для увеличения энергоэффективности и установка солнечных панелей. Некоторые муниципалитеты будут закрывать бассейны и снижать температуру в них, а также закрывать катки или сокращать время их работы.

18 сентября телеканал SVT, ссылаясь на Шведское агентство по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB) сообщил, что Швеция плохо подготовилась к возможным отключениям электричества в стране не фоне энергокризиса.

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