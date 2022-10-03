Молдавия получила доступ к газовому рынку Румынии

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна сможет закупать газ напрямую на рынке Румынии

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Aurel Obreja/AP

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке благодаря полученной лицензии государственному предприятию Energocom от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«АО Energocom получило лицензию от ANRE (Национальный орган по регулированию энергетики, — «Газета.Ru») Румынии и может покупать/продавать природный газ на румынском рынке. Также Energocom зарегистрирован на Региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что молдавская Moldelectrica подписала договор с румынской компанией Transelectrica Romania «на экстренную поставку электроэнергии в случае необходимости».

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщило, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила купить 15 млн кубометров украинского газа и хранить его на складах на Украине.

До этого кабмин Молдавии одобрил создание резервов газа на тот случай, когда в стране могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

1 октября пресс-служба компании «Газпром» заявляла, что в октябре в Молдавию будет направлено 5,7 млн куб. м в сутки, при этом отмечая, что молдавская сторона «регулярно нарушает положения контракта». Поэтому «Газпром» вправе в любой момент расторгнуть контракт с Молдавией.

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